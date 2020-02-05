Калининградка Наталья Авдеева завоевала золото и серебро Кубка России по стрельбе из лука

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:57:32+03:00

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В Орловской области прошли два масштабных турнира по стрельбе из классического и блочного лука. В активе сборной Калининградской области – золото и серебро Кубка России, а также победа в личном зачете женского блочного лука на международном турнире. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.

Серебро и золото привезла домой трижды чемпионка мира Наталья Авдеева, которая стала второй на кубке России и первой в международном соревновании.

Как отметили в минспорта, Наталья Авдеева внесла вклад в успех региональной сборной. Вместе с Анной Коноваловой и Александрой Крайневой им удалось выиграть золото в командном турнире женского блочного лука на Кубке России.

7 февраля в Лас-Вегасе стартует финал зимнего Кубка мира, где выступит Наталья Авдеева.

ИСТОЧНИК KP.RU