Калининградка Наталья Авдеева завоевала золото и серебро Кубка России по стрельбе из лука
В Орловской области прошли два масштабных турнира по стрельбе из классического и блочного лука. В активе сборной Калининградской области – золото и серебро Кубка России, а также победа в личном зачете женского блочного лука на международном турнире. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.
Серебро и золото привезла домой трижды чемпионка мира Наталья Авдеева, которая стала второй на кубке России и первой в международном соревновании.
Как отметили в минспорта, Наталья Авдеева внесла вклад в успех региональной сборной. Вместе с Анной Коноваловой и Александрой Крайневой им удалось выиграть золото в командном турнире женского блочного лука на Кубке России.
7 февраля в Лас-Вегасе стартует финал зимнего Кубка мира, где выступит Наталья Авдеева.
ИСТОЧНИК KP.RU