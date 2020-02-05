В поселке под Славском построят досуговый центр за 53 млн рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:19:05+03:00

Досуговый центр будет построен к 2021 году

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Региональное правительство выделило субсидию администрации Славска на строительство культурно-досугового центра в поселке Яснополяка. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Всего на строительство досугового центра будет выделено 53,2 млн рублей, общая площадь объекта составит 696 квадратных метров.

Планируется, что досуговый центр будет построен к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU