2020-02-05T18:19:05+03:00
Общество

В поселке под Славском построят досуговый центр за 53 млн рублей

Досуговый центр будет построен к 2021 году
Виктор Сергеев
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Региональное правительство выделило субсидию администрации Славска на строительство культурно-досугового центра в поселке Яснополяка. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Всего на строительство досугового центра будет выделено 53,2 млн рублей, общая площадь объекта составит 696 квадратных метров.

Планируется, что досуговый центр будет построен к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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