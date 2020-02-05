2020-02-05T18:27:54+03:00
Общество

В Калининграде присвоили названия четырем улицам в микрорайоне им. А. Космодемьянского

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В микрорайоне им. А. Космодемьянского появятся новые улицы, такие как: Казачья, Константина Симонова, Благовещенская, старшего сержанта Шанаурина. Решение об этом было принято на заседании городского совета депутатов в среду, 5 февраля.

Кроме этого, переулок Большой будет переименован в улицу Генерал-полковника Людникова (этот переулок соединяет ул. Подп. Иванникова с ул. Рокоссовского).

Иван Ильич Людников - Герой Советского Союза, – выдающийся военачальник, участник штурма Кенигсберга. С 6 по 9 апреля 39-я армия под командованием И.И, Дюдникова участвовала в штурме Кёнигсберга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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