Под Калининградом росгвардеец торговал сданным на утилизацию оружием

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:47:45+03:00

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Старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по Советскому городскому округу (а также Неманскому, Славскому, Черняховскому, Краснознаменскому, Гусевскому, Озерскому, Нестеровскому и Черняховскому районам) регионального управления Росгвардии решил открыть собственный бизнес, не отходя от службы. И с июля 2015-го по октябрь 2017 года продал налево ранее сданные на утилизацию 5 травматических пистолетов и пару гладкоствольных охотничьих ружей. Бонусом приложив к ним положенные по закону лицензии на приобретение, а также документы на хранение и ношение.

- Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области, - рассказала официальный представитель регионального Следственного управления СКР Наталья Гацко.- За свои услуги, по версии следствия, 36-летний мужчина получил от новых владельцев оружия деньги – от 7 тысяч до 10 тысяч рублей.

Но, справедливости ради, нужно сказать, что речь идет только о четырех случаях из семи. В остальных же росгвардеец отдавал «стволы» документы к ним по знакомству безвозмездно. То есть, даром. Но и инкриминируемые ему эпизоды на стадии предварительного следствия категорически не признал, отказавшись давать показания. Впрочем, на исход следствия это никак не повлияло. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU