В Калининграде торговый агент обманул свое предприятие на 2 миллиона рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:56:21+03:00

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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда был задержан 46-летний торговый агент одной из коммерческих организаций. Как выяснилось, этот сотрудник разработал несложную схему личного самообогащения за счет работодателя. Привозил товар на реализацию, получал за него деньги, но на счет предприятия их не перечислял, в два приема наварив себе 2 миллиона рублей. Как раз хватило на автомобиль престижной модели.

- Когда злоумышленник узнал, что на предприятии проходит сверка бухгалтерской документации, на работе он больше не появлялся, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. – Когда недостачу обнаружили, руководитель организации сообщил об этом в полицию. Оперативники установили причастность к исчезновению денежных средств бывшего работника, выявили его местонахождение и доставили в дежурную часть.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». В обеспечение принятых следствием мер по компенсации понесенного потерпевшими ущерба на имущество фигуранта наложен арест. Так что, на новенькой машине ему вряд ли придется покататься.

ИСТОЧНИК KP.RU