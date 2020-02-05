2020-02-05T18:56:21+03:00
Происшествия

В Калининграде торговый агент обманул свое предприятие на 2 миллиона рублей

На краденые деньги растратчик приобрел автомобиль, а узнав о ревизии, перестал ходить на работу
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда был задержан 46-летний торговый агент одной из коммерческих организаций. Как выяснилось, этот сотрудник разработал несложную схему личного самообогащения за счет работодателя. Привозил товар на реализацию, получал за него деньги, но на счет предприятия их не перечислял, в два приема наварив себе 2 миллиона рублей. Как раз хватило на автомобиль престижной модели.

- Когда злоумышленник узнал, что на предприятии проходит сверка бухгалтерской документации, на работе он больше не появлялся, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. – Когда недостачу обнаружили, руководитель организации сообщил об этом в полицию. Оперативники установили причастность к исчезновению денежных средств бывшего работника, выявили его местонахождение и доставили в дежурную часть.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». В обеспечение принятых следствием мер по компенсации понесенного потерпевшими ущерба на имущество фигуранта наложен арест. Так что, на новенькой машине ему вряд ли придется покататься.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде торговый агент обманул свое предприятие на 2 миллиона рублей
Под Калининградом росгвардеец торговал сданным на утилизацию оружием
В Калининграде присвоили названия четырем улицам в микрорайоне им. А. Космодемьянского
«Балтика» заключила контракты с двумя игроками из «Арсенала»
В поселке под Славском построят досуговый центр за 53 млн рублей
Калининградка Наталья Авдеева завоевала золото и серебро Кубка России по стрельбе из лука
В Калининграде пройдет просветительная акция «Открытая лаборатория»
С попавшегося на коммерческом подкупе калининградца взыскали 900 тыс рублей
В Светлогорске водитель микроавтобуса при движении задним ходом сбил 83-летнюю пенсионерку
«Посмотрим, что выйдет из этого»: Кокорин подтвердил переговоры с калининградской «Балтикой»
В Калининграде покупатель обворовал продавца магазина одежды
На трассе Калининград-Балтийск водитель фургона сбил пешехода и скрылся
В Правдинске ветврача предприятия оштрафовали за вспышку АЧС