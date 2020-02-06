2020-02-06T09:54:50+03:00
Происшествия

После пожара на ул. Киевской госпитализирован 10-месячный ребенок

В двухкомнатной квартире горели вещи
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде из горящей квартиры на улице Киевской эвакуировали трех детей. Пожар случился 5 февраля в 10.40 – горели вещи в 2-комнатной квартире в 3-этажном доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, с места пожара в детскую областную больницу был госпитализирован младенец. 10-месячного ребенка отвезли в медучреждение с признаками отравления продуктами горения.

Еще двух детей (3 и 4 года) осмотрели на месте, госпитализация им не понадобилась.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 16 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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