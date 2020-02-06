После пожара на ул. Киевской госпитализирован 10-месячный ребенок

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:54:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде из горящей квартиры на улице Киевской эвакуировали трех детей. Пожар случился 5 февраля в 10.40 – горели вещи в 2-комнатной квартире в 3-этажном доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, с места пожара в детскую областную больницу был госпитализирован младенец. 10-месячного ребенка отвезли в медучреждение с признаками отравления продуктами горения.

Еще двух детей (3 и 4 года) осмотрели на месте, госпитализация им не понадобилась.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 16 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU