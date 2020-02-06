2020-02-06T10:44:40+03:00
Дом. Семья

Стало известно, сколько оленей живет на Куршской косе

В национальном парке ведут подсчет животных
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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На территории национального парка «Куршская коса» постоянно следят за численностью диких животных. Их количество, по словам руководства, остается приблизительно одинаковым год за годом.

Об этом директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- У нас живет 70 косуль, 80 оленей, 50 лисиц. Это цифры приблизительные, ведь все животные ходят туда-сюда через границу, - сказал Анатолий Калина.

Кроме того на Куршской косе около 24 зайцев, много мелкого пушного зверья: белки, барсуки, бобры, норки, горностаи. Больше десятка енотовидных собак. Плюс конечно множество птиц, особенно в период миграции.

Как рассказал «Комсомолке» Анатолий Калина, в 2019 году на косе не задерживали браконьеров.

- Был один случай, но тело не нашли, поэтому не смогли завести уголовное дело, не смогли предъявить обвинение. Браконьер убежал вместе с оружием и животным. Пошли его искать с пограничной собакой, но пошел дождь и смыл следы. Это было в районе Морского, ближе к границе, – сказал Анатолий Калина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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