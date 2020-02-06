Алиханов обещал жителям Переславского автобусную остановку

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:30:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В посёлке Переславское-Западное появится новая автобусная остановка.Решение об этом было принято в ходе приема граждан, который губернатор Антон Алиханов провел 5 февраля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Коллективная просьба жителей Переславского об обустройстве остановки автобуса за перекрёстком около поворота дороги продиктована беспокойством о безопасности, объяснили пришедшие заявительницы. Одна из них – мама ребенка, единственного жителя школьного возраста малонаселенного поселка – попросила решить и проблему с подвозом своего сына-шестиклассника в школу.

В результате приема администрация Зеленоградска взяла на себя обязательства организовать работу по обустройству места ожидания школьного автобуса и внести изменения в школьный маршрут при доставке обучающегося. Кроме того, будет выполнено устройство уличного освещения в районе жилой застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU