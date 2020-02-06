На балтийской трассе под колеса «Вольво» попал 45-летний пешеход

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:35:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду утром на автодороге Калининград-балтийск сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 46-м километре трассы. Там 24-летний водитель «Вольво» сбил 45-летнего мужчину, который шел по обочине в попутном направлении.

В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU