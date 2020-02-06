В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:41:03+03:00

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В Калининграде в четверг, 6 февраля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на пр-т Мира 28, 44-64, 33-35, ул. Косм. Леонова 2, 6а, ул. Зоологическая 2, 9-9д;

До 18 часов электричество будет отключено на ул. Горького 168, 168 К-2, пр-т Мира 33-39.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Комсомольская 91А1, до 14.30 - на ул. Карташева 18, 129а, 121, до 16 часов - на ул. Ватутина 20-4, 19-39, ул. Воздушная 73а, ул. Белинского 30, ул. Добролюбова 17-23, 22-44 .

ИСТОЧНИК KP.RU