2020-02-06T11:08:30+03:00
Общество

Полиция: Просившая забрать у нее детей калининградка была сильно пьяна

Четверых ее детей доставили в больницу, на мать составили административный протокол
Виктор Сергеев
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..Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Во вторник, 4 февраля, в службу «112» позвонила женщина, которая сообщила, что находится в тяжелой жизненной ситуации и морально истощена. Звонившая попросила забрать ее несовершеннолетних детей, а также угрожала покалечить себя.

Оператор службы передал информацию в экстренные службы, а также переключил женщину на психолога. Сразу после этого на место выехали инспекторы по делам несовершеннолетних и представители органов опеки.

Как сообщила «Комсомолке» начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая, в службу «112» позвонила жительница одного из поселков Багратионовского района, находящаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Пока с мамой беседуют сотрудники полиции и психолог, все ее четверо детишек, младшим из которых 5 и 6 лет, срочно доставлены в Детскую областную больницу. И одно можно сказать с уверенностью: они в тепле, под медицинским контролем и заботой», - рассказала Светлана Поставничая.

В отношении 33-летней матери полицейские составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Собранный материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения в соответствии с законодательством.

Кроме того, органами опеки и попечительства будет рассмотрен вопрос об ограничении злоупотребляющей алкоголем женщины в родительских правах за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию детей, добавили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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