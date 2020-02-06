Полиция разыскала пропавшую 17-летнюю калининградку

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:12:06+03:00

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В Калининграде завершились поиски пропавшей 17-летний Яны С. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Девушка ушла из дома 4 февраля и не вернулась. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские подготовили ориентировки с приметами подростка, которые были направлены во все территориальные органы и региональные СМИ.

В результате Яну обнаружили в Гурьевском районе, доставили в отдел полиции а затем передали матери.

«Сотрудники полиции выяснили, что каких-либо противоправных действий в отношении неё не осуществлялось», - отметили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU