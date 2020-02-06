2020-02-06T11:21:29+03:00
Спорт

Калининград вошел в число претендентов на проведение финала Кубка России по футболу

Финальный матч пройдет 13 мая
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Нижний Новгород претендуют на право провести финала Кубка России по футболу в мае 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Финальный матч Кубка России пройдет 13 мая. В минувший вторник стало известно, что утверждение места проведения решающей игры турнира состоится в ходе заседания исполнительного комитета РФС 11 февраля.

Издание отмечает, что все города-претенденты принимали в 2018 году матчи ЧМ по футболу.

В четвертьфинале Кубка России 4 и 5 марта сыграют следующие команды: "Ахмат" (Грозный) – "Зенит" (Санкт-Петербург), "Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва), "Шинник" (Ярославль) – "Урал" (Екатеринбург) и "Химки" (Московская область) – "Торпедо" (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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