2020-02-06T11:21:12+03:00
Происшествия

В Калининграде больше 20 пожарных тушили склад с бытовой химией

Пожар случился на улице Туруханской
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в минувшую среду 5 февраля произошел серьезный пожар на улице Туруханской. В 13:27 поступило сообщение о горящем здании.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горел кирпичный склад с бытовой химией на площади 70 квадратных метров.

Пожару были присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. На месте работали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 20 человек и 4 единицы техники и местной воинской части в составе 3 человек и 1 единицы техники.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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