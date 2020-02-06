В Калининграде больше 20 пожарных тушили склад с бытовой химией
Пожар случился на улице Туруханской
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в минувшую среду 5 февраля произошел серьезный пожар на улице Туруханской. В 13:27 поступило сообщение о горящем здании.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, горел кирпичный склад с бытовой химией на площади 70 квадратных метров.
Пожару были присвоен повышенный ранг сложности 1БИС. На месте работали расчеты двух пожарно-спасательных частей в составе 20 человек и 4 единицы техники и местной воинской части в составе 3 человек и 1 единицы техники.
Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU