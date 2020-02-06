2020-02-06T11:36:25+03:00
Общество

В Калининграде на карантин по ОРВИ закрыли еще одну школу

В городе на вынужденные каникулы отправились учащиеся трех школ
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде на карантин по ОРВИ закрыли уже три школы - № 11, 19, 44, а также 53 класса 13 других школ города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По состоянию на среду, в городе не работали две школы.

Также на карантин закрылись по несколько классов в школах №№ 6,7,14,16,18,21,36,39,43,53,56,57, гимназия №22. Возобновили занятия в школе № 47 (один класс).

Кроме того, из-за карантина закрыто 11 групп в восьми учреждениях дошкольного образования областного центра (детский сад №№ 1,37,51,56,99,114,124,133).

В работающих школах проводится почасовой мониторинг на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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