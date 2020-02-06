2020-02-06T13:27:58+03:00
Общество

В Гусеве построят копию Московского Кремля

Новый объект может появиться на месте пустыря рядом с железной дорогой
Иван МАРКОВ
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Копия Московского Кремля в Гусеве (проект)Копия Московского Кремля в Гусеве (проект)Фото: Администрация города Гусева
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Всероссийский конкурс «Создание комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах», вероятно, снова не обойдется без Калининградской области. Пока в него прошла пятерка муниципалитетов: Балтийск, Гурьевск, Гусев, Неман и Полесск. Гусев прошел со своим проектом «Всегда по пути», в рамках которого на пустыре рядом с железной дорогой будет построена копия Московского Кремля.

Как передает слова главы администрации Александра Китаева издание «За доблестный труд», кремль станет одной из «изюминок» благоустройства.

- Между многоквартирным домом и железной дорогой сейчас вызывающий уныние пустырь, на котором согласно концепции появятся копии башен Московского кремля со стеклянным антивандальным забором, - заявил Китаев. - Внутри стен кремля будут установлены миниатюры достопримечательностей городов-миллионников, мимо которых проложат миниатюрную железную дорогу.

Таким образом, по мнению Китаева, юные жители Гусева больше узнают о городах России.

- На входе в парк миниатюр будет установлена скульптурная композиция «Карта России с железнодорожными путями». Кроме того на пустыре будет установлена большая детская игровая площадка и площадка для воркаута. Также на этой территории появится станция зарядки электромобилей, прокат электросамокатов и точка быстрого питания, - добавил глава.

Напомним, комиссия Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах подведет итоги 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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