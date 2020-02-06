2020-02-06T12:03:59+03:00
Общество

22-летнего рецидивиста из Пионерского отправили в колонию за серию квартирных краж

Мужчину приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом осудили жителя Пионерского за серию квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

К своим 22-м годам горожанин был неоднократно судим за квартирные кражи, однако на путь исправления так и не стал. В августе прошлого года он проник в квартиру в Светлом и похитил имущества на 15 тысяч рублей. В ту же ночь он пытался проникнуть в другую квартиру, однако хозяин жилища проснулся от шума и задержал вора.

Суд признал мужчину виновным в краже и незаконном проникновении в жилище, признал в его действия особо опасный рецидив и отправил его в колонию особого режима на 3 года и 9 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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