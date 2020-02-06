2020-02-06T12:19:23+03:00
Общество

В Калининградской области введен трехмесячный запрет на вылов щуки

С 1 марта будет запрещена и любительская рыбалка на щуку
Виктор Сергеев
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..Фото: Западно-балтийского управление Россрыболовства
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С 1 февраля по 20 апреля в Калининградской области вводится запрет на промысел щуки. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Промышленная добыча щуки запрещена во всех водоемах области, включая Калининградский и Куршский заливы. С 1 марта будет запрещена и любительская рыбалка на щуку. Запрет продлится также до 10 апреля, связан он с нерестом рыбы.

«Если в этот период на рынках или в торговых точка будут предлагать свежую щуку, это значит, что продавцы обманывают покупателей. Промышленный вылов запрещен с 1 февраля и продлится до 10 апреля, продукция может быть только замороженной или добытой незаконным путем, - рассказал руководитель Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства Александр Жуков.

Он отметил, что в период запрета вылова щуки инспекторы рыбоохраны совместно с сотрудниками других органов исполнительной власти проведут рейдовые мероприятия по пресечению незаконного оборота рыбной продукции.

По словам Жукова, несмотря на запрет промысла, в Калининграде на Центральном рынке накануне сотрудники Росрыболовства обнаружили в продаже несколько экземпляров щуки общим весом более 10 кг. У индивидуального предпринимателя, продававшего незаконно добытую рыбу, на момент проверки отсутствовали товаросопроводительные документы, подтверждающие законность происхождения рыбной продукции, а также ветеринарные документы подтверждающие качество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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