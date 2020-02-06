В Багратионовском районе пройдет эстафета «Дорогами Победы»

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:30:09+03:00

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9 и 10 февраля в Багратионовском районе пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к годовщине штурма Прейсиш-Эйлау. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

9 февраля в поселке Северном состоится торжественное открытие знака в память о боевых вылетах французских лётчиков авиаполка «Нормандия-Неман» военно-воздушных сил СССР в феврале 1945 года. Начало церемонии в 11:00.

В этот же день в 12:30 ветераны, общественники и молодёжь в память о павших героях возложат цветы к мемориальной доске на улице 10 Февраля в Багратионовске.

В 15:00 на территории замка Прейсиш-Эйлау состоится реконструкция штурма города в 1945 году. Участники акции познакомятся с выставкой, посвящённой авиации 3-го Белорусского фронта. Для них организуют концерт и полевую кухню.

Торжественный митинг в честь 75-летия вхождения советских войск в Прейсиш-Эйлау состоится в понедельник, 10 февраля, возле мемориального комплекса на братской могиле советских воинов, погибших в ходе штурма города. Начало в 13:30.

ИСТОЧНИК KP.RU