2020-02-06T12:32:14+03:00
Общество

В Багратионовском районе установят стенды о сражении при Прейсиш-Эйлау

Информационные щиты появятся в городе и ближайших поселках
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Альберт Адылов
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В Багратионовском районе установят 12 стендов, рассказывающих о сражении при Прейсиш-Эйлау.

Как рассказал «Комсомолке» специалист Центра военно-мемориальных исследований БФУ им. Канта Альберт Адылов, стенды будут установлены в основных точках поля сражения – от места завязки в первый день, и до памятника.

- Они закольцованы в единый туристический маршрут. Охвачено практически все поле сражения, кроме крайнего южного фланга - это место попадает в погранзону, и туда нет нормальной дороги, - говорит Альберт Адылов. - Стенды уже стоят в Багратионовске. Всего в черте города поставят 8 щитов, еще 4 появятся в ближайших поселках (Рябиновка, Знаменское, Малое Озерное и у Большого Озерное на Креговских высотах).

Информационные щиты, снабженные текстом и иллюстрациями, изготовлены по проекту БФУ им. И. Канта «Дороги русского солдата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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