Калининградская область вошла в число регионов - лидеров по сбору рапса

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:34:55+03:00

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В 2019 году валовый сбор маслосемян рапса в Калининградской области составил 118,7 тыс тонн. Это пятый результат в стране, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.

При этом, по урожайности этой культуры область занимает первое место - 29,9 центнера с гектара. Это в 1,3 раза больше, чем в 2018 году, и в два раза больше, чем в среднем по стране.

Всего рапс культивирует 52 российских региона. Пятерка ведущих производителей рапса включает Красноярский и Алтайский края, Тульскую область, Республику Татарстан и Калининградскую область.

В Северо-Западном федеральном округе Калининградская область является единственным промышленным производителем рапса и еще одной масличной культуры – сои.

ИСТОЧНИК KP.RU