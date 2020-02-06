Калининградская область вошла в число регионов - лидеров по сбору рапса
В 2019 году валовый сбор маслосемян рапса в Калининградской области составил 118,7 тыс тонн. Это пятый результат в стране, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства области.
При этом, по урожайности этой культуры область занимает первое место - 29,9 центнера с гектара. Это в 1,3 раза больше, чем в 2018 году, и в два раза больше, чем в среднем по стране.
Всего рапс культивирует 52 российских региона. Пятерка ведущих производителей рапса включает Красноярский и Алтайский края, Тульскую область, Республику Татарстан и Калининградскую область.
В Северо-Западном федеральном округе Калининградская область является единственным промышленным производителем рапса и еще одной масличной культуры – сои.
ИСТОЧНИК KP.RU