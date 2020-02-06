2020-02-06T13:55:02+03:00
Общество

Смотритель озера в Светлогорске попал в шорт-лист премии «Серебряный Лучник»

Андрею Каминскому предстоит защитить проект
Александр КАТЕРУША
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Андрей Каминский, смотритель озера Тихое в Светлогорске.Андрей Каминский, смотритель озера Тихое в Светлогорске.Фото: Александр КАТЕРУША
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Андрей Каминский, смотритель озера Тихое в Светлогорске попал в шорт-лист премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»-Северо-Запад.

Как сообщает администрация Светлогорска, проект вошел в список финалистов номинации «Лучший проект в области развития и продвижения территорий».

Публичные защиты проектов, вошедших в шорт-лист премии пройдут 7 февраля в Санкт-Петербурге.

Авторы будут защищать свои проекты в формате голосования в режиме реального времени перед экспертным жюри.

Среди конкурентов Андрея Каминского значатся Фестиваль спорта в Карелии, проект «Открывая Серебряное ожерелье» сообщества питерских блогеров, конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след» из Санкт-Петербурга и др.

Премия «Серебряный лучник» учреждена в 1997 году. Она ежегодно собирает самые интересные идеи из разных регионов страны. В конкурсах за годы существования премии приняло участие более 4500 проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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