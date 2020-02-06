В Калининграде оштрафовали кадастрового инженера за махинации с актом обследования

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:56:12+03:00

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В Калининграде оштрафовали кадастрового инженера, который внес ложные сведения в акт обследования земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В прокуратуру обратился мужчина, проживающий в садовом товариществе «Юность». Как оказалось, в акте обследования земельного участка не оказалось его дома – по документам он был снесен.

«Акт обследования был подготовлен кадастровым инженером в целях предоставления в орган регистрации прав заявления о снятии жилого дома с учета», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники Росреестра выехал на место и установили, что жилой дом находится на месте и он не снесен.

На кадастрового инженера завели административное дело, его признали виновным в нарушении законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU