В Калининграде оштрафовали кадастрового инженера за махинации с актом обследования
В Калининграде оштрафовали кадастрового инженера, который внес ложные сведения в акт обследования земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В прокуратуру обратился мужчина, проживающий в садовом товариществе «Юность». Как оказалось, в акте обследования земельного участка не оказалось его дома – по документам он был снесен.
«Акт обследования был подготовлен кадастровым инженером в целях предоставления в орган регистрации прав заявления о снятии жилого дома с учета», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Сотрудники Росреестра выехал на место и установили, что жилой дом находится на месте и он не снесен.
На кадастрового инженера завели административное дело, его признали виновным в нарушении законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU