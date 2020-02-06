В Калининграде мошенник выманил у пенсионера 38 тысяч за восстановление документов
В Калининграде полицейские задержали местного жителя, который обманул пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
65-летний мужчина потерял документы и рассказал об этом случайному знакомому. 38-летний мужчина сразу же вызвался помочь калининградцу за 38 тысяч рублей. За эти деньги он обещал восстановить все документы, и пенсионер ему поверил. Получив деньги, горожанин перестал выходить на связь.
«Несмотря на то, что мужчина представлялся вымышленным именем, а номер телефона оказался зарегистрирован на подставное лицо, оперативники уголовного розыска выяснили настоящие персональные данные злоумышленника и задержали его», - сообщили в пресс-службе полиции.
На задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU