В Калининграде мошенник выманил у пенсионера 38 тысяч за восстановление документов

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:20:17+03:00

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В Калининграде полицейские задержали местного жителя, который обманул пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

65-летний мужчина потерял документы и рассказал об этом случайному знакомому. 38-летний мужчина сразу же вызвался помочь калининградцу за 38 тысяч рублей. За эти деньги он обещал восстановить все документы, и пенсионер ему поверил. Получив деньги, горожанин перестал выходить на связь.

«Несмотря на то, что мужчина представлялся вымышленным именем, а номер телефона оказался зарегистрирован на подставное лицо, оперативники уголовного розыска выяснили настоящие персональные данные злоумышленника и задержали его», - сообщили в пресс-службе полиции.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU