Анатолий Калина: На Куршской косе появятся туалеты в виде контейнеров

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:31:25+03:00

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Инфраструктура на территории национального парка «Куршская коса» соответствует уровню Европы. Об этом директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Что касается инфраструктуры парка, то мы соответствуем европейскому уровню, кто бы что ни говорил. У нас и настилы, у нас много мусорных баков и туалетов. Обслуживание их у нас 4 раза в неделю, но когда по маршруту проходит 2,5 тысяч человек в день, понятно, что к вечеру эти туалеты уже наполнены. Поэтому это нужно принимать. Кто утром приезжает, тот радость получает, - сказал Анатолий Калина.

Он отметил, что в нацпарке хотят устанавливать новые мобильные кабины – «туалеты в виде контейнеров», которые могут появиться в конце года.

Калина: Балтийская коса нам очень интересна 00:00 00:00

- Это такие же туалеты, которые стоят на литовской стороне Куршской косы, - сказал Анатолий Калина.

В 2019 году национальный парк «Куршская коса» посетило 430 тысяч человек. При этом 15% туристов – иностранцы, которые едут к нам со стороны Литвы.

ИСТОЧНИК KP.RU