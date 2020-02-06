2020-02-06T14:31:25+03:00
Общество

Анатолий Калина: На Куршской косе появятся туалеты в виде контейнеров

Новые кабинки планируют установить к концу 2020 года
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Инфраструктура на территории национального парка «Куршская коса» соответствует уровню Европы. Об этом директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Что касается инфраструктуры парка, то мы соответствуем европейскому уровню, кто бы что ни говорил. У нас и настилы, у нас много мусорных баков и туалетов. Обслуживание их у нас 4 раза в неделю, но когда по маршруту проходит 2,5 тысяч человек в день, понятно, что к вечеру эти туалеты уже наполнены. Поэтому это нужно принимать. Кто утром приезжает, тот радость получает, - сказал Анатолий Калина.

Он отметил, что в нацпарке хотят устанавливать новые мобильные кабины – «туалеты в виде контейнеров», которые могут появиться в конце года.

Калина: Балтийская коса нам очень интересна

00:00
00:00

- Это такие же туалеты, которые стоят на литовской стороне Куршской косы, - сказал Анатолий Калина.

В 2019 году национальный парк «Куршская коса» посетило 430 тысяч человек. При этом 15% туристов – иностранцы, которые едут к нам со стороны Литвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Немане из цеха по переработке древесины украли оборудование на 600 тысяч
В поселке Васильково построят детсад на 225 мест
В Калининграде для ученицы ШИЛИ, на которую упал шкаф, объявлен новый сбор
Главком ВМФ оценит работу руководства Балтфлота
В Зеленоградске сын-уголовник обокрал собственного отца
Антимонопольщики не увидели роста цен на медицинские маски в Калининграде
Анатолий Калина: На Куршской косе появятся туалеты в виде контейнеров
В Калининграде мошенник выманил у пенсионера 38 тысяч за восстановление документов
В Калининградской области ко Дню Победы ветераны получат по 50 тысяч рублей
В Калининграде оштрафовали кадастрового инженера за махинации с актом обследования
Смотритель озера в Светлогорске попал в шорт-лист премии «Серебряный Лучник»
Tele2 разработала платформу для борьбы с телефонными мошенниками
Калининградская область вошла в число регионов - лидеров по сбору рапса
В Багратионовском районе установят стенды о сражении при Прейсиш-Эйлау
В Багратионовском районе пройдет эстафета «Дорогами Победы»
В Калининградской области введен трехмесячный запрет на вылов щуки
22-летнего рецидивиста из Пионерского отправили в колонию за серию квартирных краж
В Гусеве построят копию Московского Кремля
В Калининграде на карантин по ОРВИ закрыли еще одну школу
В Калининграде больше 20 пожарных тушили склад с бытовой химией
Калининград вошел в число претендентов на проведение финала Кубка России по футболу
Полиция разыскала пропавшую 17-летнюю калининградку
Полиция: Просившая забрать у нее детей калининградка была сильно пьяна
Калининград вошел в десятку самых интересных городов для детей