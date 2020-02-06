2020-02-06T15:26:55+03:00
Общество

Антимонопольщики не увидели роста цен на медицинские маски в Калининграде

Ведомство будет проводить еженедельный мониторинг цен
Виктор Сергеев
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Калининградской области не зафиксирован рост цен на медицинские маски. Об этом сообщается на странице регионального управления ФАС в «Фкйсбук».

«По предварительным результатам мониторинга участниками совещания отмечено отсутствие роста цен на медицинские маски на территории Калининградской области, в настоящий момент дефицита не наблюдается», - говорится в сообщении УФАС.

В ведомстве отметили, что проводят еженедельный мониторинг цен на медицинские маски в аптеках региона и их наличие в аптечных учреждениях.

Как ранее писала «Комсомолка», во вторник, 4 февраля на оперативном совещании в мэрии Калининграда управляющий делами администрации города Сергей Воропаев сообщил, что в некоторых регионах России взлетели цены на медицинские маски в 10, 20 и даже 30 раз.

«У меня просьба дать поручение отделу потребительского рынка провести мониторинг цен в аптечной сети, - предложил Воропаев, - а потом вместе с минздравом отработать этот вопрос, чтобы люди имели возможность купить эти средства профилактики».

На рост цен на маски обратили внимание и федеральные власти. Так, президент России Владимир Путин предложил закрыть аптеки, которые завышают цены на защитные медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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