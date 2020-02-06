2020-02-06T15:35:24+03:00
Общество

В Зеленоградске сын-уголовник обокрал собственного отца

Ущерб составил 100 тысяч рублей
Виктор Сергеев
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В Зеленоградске полицейские раскрыли кражу имущества на 100 тысяч рублей из гаража. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Прибывшие на место полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение, спилив навесной замок. Среди похищенного оказались надувная лодка, генераторы, а также газовый котел и несколько комплектов автомобильных шин.

В ходе расследования полицейские заподозрили в краже 42-летнего сына потерпевшего и задержали его. В отделе полиции ранее судимый мужчина признался, что срезал замок, чтобы отвести от себя подозрения.

На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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