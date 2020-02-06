Главком ВМФ оценит работу руководства Балтфлота

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:46:20+03:00

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В Калининградской области в четверг, 6 февраля, проходит оперативный сбор руководящего состава ВМФ России. Как сообщает пресс-служба министерства обороны РФ, на Балтийский флот прибыли главком ВМФ России адмирал Николай Евменов и командующие флотами и Каспийской флотилией и другие участники оперативного сбора.

По данным издания, главком ВМФ и группа участников оперативного сбора на месте детально ознакомится с функционированием системы управления Балтийского флота, а также примут участие в показных занятиях и тренировках, которые специально организованы командованием Балтийского флота.

«Адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «оперативный сбор руксостава ВМФ в 2020 году проводится впервые в формате, который предполагает работу на флотах. Это логично с точки зрения достигнутого нами уровня межвидового и межфлотского взаимодействия», - добавили в пресс-службе Миноброны.

ИСТОЧНИК KP.RU