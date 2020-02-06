2020-02-06T15:51:08+03:00
Добрые дела

В Калининграде для ученицы ШИЛИ, на которую упал шкаф, объявлен новый сбор

300 тысяч рублей нужны для двух курсов реабилитации в польских центрах
Надежда Ржевская
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..Фото: vk.com
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Калининградский фонд «Берег надежды» объявил новый сбор в помощь 15-летней ученице ШИЛИ Камиле Разиньковой из Гусева, получившей тяжелейшую травму позвоночника год назад.

5 марта 2019 года на Камилу в комнате общежития ШИЛИ, где она учится, упал шкаф. Девочка получила перелом позвоночника. Врачи детской областной больницы Калининграда сделали необходимые операции, а 9 марта транспортировали пациентку в Санкт-Петербург. В детском ортопедическом институте имени Турнера Камиле сделали еще одну операцию.

- Камила должна продолжать интенсивное восстановительное лечение, желательно каждые три месяца с небольшими перерывами. Сегодня мы собираем деньги на два курса. Камилу ждут в польском центре АКСОН и в еще одном польском центре - КИНЕЗИС. Сумма к сбору 300 000 рублей, - говорится в сообщении благотворительного фонда «Берег надежды».

Также сотрудники фонда отмечают, что постоянные курсы реабилитации помогают: сегодня Камила уже может передвигаться с помощью костылей!

Перечислить средства можно через сайт фонда «Берег надежды».

Об истории Камилы Разиньковой читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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