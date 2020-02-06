2020-02-06T16:34:26+03:00
Общество

В поселке Васильково построят детсад на 225 мест

Региональные власти готовы выделить 261 млн рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевском районе в поселке Васильково планируют построить новый детский сад. Соответствующий проект постановления о выделении денег на строительство опубликован на сайте правительства Калининградской области.

Региональные власти готовы выделить на строительство детсада 261 млн рублей, это чуть более 82% от общей стоимости дошкольного учреждения.

Новый детсад будет рассчитан на 225 мест, строительство должно начаться в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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