В поселке Васильково построят детсад на 225 мест
Региональные власти готовы выделить 261 млн рублей
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевском районе в поселке Васильково планируют построить новый детский сад. Соответствующий проект постановления о выделении денег на строительство опубликован на сайте правительства Калининградской области.
Региональные власти готовы выделить на строительство детсада 261 млн рублей, это чуть более 82% от общей стоимости дошкольного учреждения.
Новый детсад будет рассчитан на 225 мест, строительство должно начаться в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU