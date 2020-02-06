В Немане из цеха по переработке древесины украли оборудование на 600 тысяч

6 Февр. 2020 2020-02-06T16:48:02+03:00

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В Немане полиция раскрыла крупную кражу с территории цеха по переработке древесины. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С территории производства пропало сразу шесть гидравлических цилиндров, ущерб составил 600 тысяч рублей. Оборудование злоумышленник демонтировал ночью и вывез на своем автомобиле.

Полицейские изъяли с места происшествия следы протектора шин и сверили их с протекторами колес автомобилей, принадлежащих лицам, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Так и выяснилось, что к краже причастен ранее судимый 28-летний местный житель.

В ходе обыска по месту жительства у подозреваемого было изъято похищенное имущество. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере» Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU