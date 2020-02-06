В Калининграде пройдет бесплатная лекция, посвященная антикварным почтовым открыткам

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:14:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в библиотеке имени Снегова 8 февраля пройдет открытая лекция культуролога Александры Макаревич, посвященная почтовым открыткам рубежа ХIX – XX веков.

На лекции, которая будет сопровождаться презентацией, автор книг и исследований расскажет о том, где и когда появились открытые письма, как развивалась почтовая открытка в России.

Вторая часть лектория будет тесно связана с историей приморских городов Светлогорска (Раушена) и Балтийска (Пиллау).

- Одной из причин популярности почтовой открытки в качестве объекта коллекционирования является ее многофункциональность и относительно небольшая стоимость. Почти сразу после своего появления в XIX веке почтовая карточка поднялась на высокий художественный уровень и многогранно проявилась во многих сферах человеческой жизни, - говорит Александра Макаревич.

В этот же день состоится открытие выставки живописи калининградской художницы Людмилы Тамбовцевой.

Начало вечера в 16:00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU