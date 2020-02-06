В Зеленоградске в гостинице отдыхающему изрезали ножом лицо

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:26:18+03:00

В последствии это привело к неизгладимому обезображиванию лица потерпевшего

Изменить размер текста: A A

В Зеленоградске будут судить мужчину, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в ночь на 1 января 2017 года в одной из гостиниц приморского муниципалитета. Злоумышленник изрезал ножом лицо ранее незнакомому мужчине. В последствии это привело к неизгладимому обезображиванию лица потерпевшего.

Поножовщика задержали, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU