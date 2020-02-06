2020-02-06T17:26:18+03:00
Общество

В Зеленоградске в гостинице отдыхающему изрезали ножом лицо

В последствии это привело к неизгладимому обезображиванию лица потерпевшего
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградске будут судить мужчину, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в ночь на 1 января 2017 года в одной из гостиниц приморского муниципалитета. Злоумышленник изрезал ножом лицо ранее незнакомому мужчине. В последствии это привело к неизгладимому обезображиванию лица потерпевшего.

Поножовщика задержали, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 12 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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