В Зеленоградске в гостинице отдыхающему изрезали ножом лицо
В Зеленоградске будут судить мужчину, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Инцидент произошел в ночь на 1 января 2017 года в одной из гостиниц приморского муниципалитета. Злоумышленник изрезал ножом лицо ранее незнакомому мужчине. В последствии это привело к неизгладимому обезображиванию лица потерпевшего.
Поножовщика задержали, на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Судебное заседание по уголовному делу назначено на 12 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU