Назначен новый руководитель следственного управления СК по Калининградской области

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:00:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Назначен новый руководитель следственного управления Следственного комитета по Калининградской области. Им стал полковник юстиции Дмитрий Бочаров. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации в четверг, 6 февраля.

Согласно документу, Бочаров назначен на 5-летний срок.

До октября 2019 года следственное управление СК по Калининградской области возглавлял генерал-лейтенант Виктор Леденев. 3 октября он был освобожден от занимаемой должности.

Дмитрий Бочаров родился в 1978 году. С 2013 года работал в следственном управлении по Астраханской области, с января 2014 года – занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU