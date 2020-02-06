Назначен новый руководитель следственного управления СК по Калининградской области
Назначен новый руководитель следственного управления Следственного комитета по Калининградской области. Им стал полковник юстиции Дмитрий Бочаров. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации в четверг, 6 февраля.
Согласно документу, Бочаров назначен на 5-летний срок.
До октября 2019 года следственное управление СК по Калининградской области возглавлял генерал-лейтенант Виктор Леденев. 3 октября он был освобожден от занимаемой должности.
Дмитрий Бочаров родился в 1978 году. С 2013 года работал в следственном управлении по Астраханской области, с января 2014 года – занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU