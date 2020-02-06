В Калининграде пройдет кинофестиваль стран Евросоюза

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:16:49+03:00

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В Калининграде 14 февраля открывается 15-й Фестиваль кино стран Европейского Союза, организованный Представительством Евросоюза в России, посольствами, консульствами и институтами культуры стран ЕС при поддержке правительства Калининградской области.

- На протяжении двух недель на бессменной площадке фестиваля — в кинотеатре «Заря» — будет показано 40 кинокартин как прославленных, так и начинающих европейских режиссеров, - сообщили организаторы.

В программу вошли ленты различных жанров: мелодрамы, исторические блокбастеры, камерные психологические драмы, триллеры, черные комедии и другие.

Особое место в программе 15-го Фестиваля кино стран ЕС занимает ставшая одним из лидеров международного проката бельгийско-французская трагикомедия «Моя собака Идиот». Показ состоится одновременно с российской премьерой фильма.

Также организаторы рекомендуют обратить внимание на работы двух живых классиков: эпическую драму обласканного критиками датчанина Билле Аугуста «Счастливчик Пер» и ленту неизменно работающего в авангарде мирового кино поляка Романа Полански «Офицер и шпион». Кроме того, в рамках фестиваля калининградцы увидят одну из наиболее ожидаемых премьер 2020 года — драму Корнелиу Порумбою «Свистуны» (Румыния). Фильм участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля (2019) и вошел в лонг-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». На победу в этой же оскаровской категории претендует и криминальная драма «Отверженные» (Франция), которая также включена в программу.

С авторами некоторых фильмов зрители смогут познакомиться лично. На фестивале ожидаются гости из Болгарии, Германии, Нидерландов, Хорватии и Эстонии.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

ИСТОЧНИК KP.RU