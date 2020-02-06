Двоих калининградцев осудили за нападение на граждан Германии

6 Февр. 2020 2020-02-06T18:48:32+03:00

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В сентябре 2018 года работавший таксистом житель Калининграда ночью забрал от одного из ночных клубов двух граждан Германии. По дороге таксист решил ограбить клиентов и позвал на помощь своего приятеля, который подсел в машину по дороге.

Иностранцев повезли в лес районе поселка Прибрежный. Там угрожая пистолетом, у них отобрали телефоны и 26 тысяч рублей, после этого злоумышленники скрылись с места преступления.

В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину. Суд признал их виновными в разбое и приговорил к 3 и 3,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU