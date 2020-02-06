В Багратионовске дорожников оштрафовали на 100 тысяч за ямы и выбоины
Муниципальное учреждение не приняло мер по устранению многочисленных выбоин на автодороге «Калининград-Долгоруково»
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Багратионовске суд оштрафовал муниципальное предприятие за ненадлежащее содержание дорог. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
В ноябре 2019 года МКУ «Отдел капитального строительства» не приняло своевременных мер по устранению многочисленных выбоин на автодороге «Калининград-Долгоруково».
На суде представитель учреждения заявил, что местные власти планировали провести ямочный ремонт в этом году. Однако это не помогло предприятию избежать штрафа в размере 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU