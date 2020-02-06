2020-02-06T18:56:02+03:00
Общество

В Багратионовске дорожников оштрафовали на 100 тысяч за ямы и выбоины

Муниципальное учреждение не приняло мер по устранению многочисленных выбоин на автодороге «Калининград-Долгоруково»
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Багратионовске суд оштрафовал муниципальное предприятие за ненадлежащее содержание дорог. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

В ноябре 2019 года МКУ «Отдел капитального строительства» не приняло своевременных мер по устранению многочисленных выбоин на автодороге «Калининград-Долгоруково».

На суде представитель учреждения заявил, что местные власти планировали провести ямочный ремонт в этом году. Однако это не помогло предприятию избежать штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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