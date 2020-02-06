Калининград и Псков может связать прямое авиасообщение

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:02:20+03:00

Документы для открытия рейса будут поданы на рассмотрение в Росавиацию

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Авиакомпания «РусЛайн» хочет открыть новый авиарейс по маршруту «Калининград-Псков». Об этом руководство авиаперевозчика заявило на встрече с вице-премьером Александром Рольбиновым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Документы для открытия рейса будут поданы на рассмотрение в Росавиацию в рамках правил предоставления из федерального бюджета субсидий авиакомпаниям в целях обеспечения доступности воздушных перевозок населению, отметили в пресс-службе правительства.

Отметим, что с 3 февраля авиакомпании «РусЛайн» приступила к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Калининград-Сыктывкар. До 28 марта рейсы в Сыктывкар будут выполняться дважды в неделю по понедельниками и пятницам на воздушных судах CRJ 200 в компоновке 50 пассажирских кресел. В эти же дни авиакомпания «РусЛайн» будет выполнять и регулярные рейсы из Калининграда в Белгород.

ИСТОЧНИК KP.RU