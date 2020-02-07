ДТП у двухъярусного моста: Правая набережная встала в пробку

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:19:46+03:00

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В Калининграде из-за двух ДТП в районе двухъярусного моста в пятницу 7 февраля утром затруднено движение сразу на нескольких улицах. Как сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», у моста столкнулись три автомобиля, в их числе контейнеровоз и два кроссовера. Движение затруднено.

По данным «Яндекса» в пробки встали: Правая набережная, сам мост, улица Портовая и улица Железнодорожная.

В целом дорожная ситуация в Калининграде оценивается в 5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU