ДТП у двухъярусного моста: Правая набережная встала в пробку
.Фото: Яндекс
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В Калининграде из-за двух ДТП в районе двухъярусного моста в пятницу 7 февраля утром затруднено движение сразу на нескольких улицах. Как сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области», у моста столкнулись три автомобиля, в их числе контейнеровоз и два кроссовера. Движение затруднено.
По данным «Яндекса» в пробки встали: Правая набережная, сам мост, улица Портовая и улица Железнодорожная.
В целом дорожная ситуация в Калининграде оценивается в 5 баллов.
ИСТОЧНИК KP.RU