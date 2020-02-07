В Калининграде открыли выставку, посвященную женщинам
Женские образы представлены в произведениях Калининградского музея изобразительных искусств и частной коллекции. На выставке – работы известных отечественных и зарубежных художников.
Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции около 80 произведений искусства: портретная живопись, скульптура, фотография, декоративные композиции, сияющее бронзовое литье, хрупкие мраморные изваяния.
Есть гравюры с изображением светских модниц, женщин, добившихся успеха в изящных искусствах и политике, представительниц королевских кровей.
- Отдельным блоком выступает авторская и тиражная графика и миниатюра на слоновой кости XVII – первой половины XIX вв, - говорят организаторы.
Выставка «Женщина. Красавица. Муза» работает до 8 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU