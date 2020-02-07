2020-02-07T10:25:17+03:00
Звезды

В Калининграде открыли выставку, посвященную женщинам

Экспозицию представили в Музее изобразительных искусств
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский областной музей изобразительных искусств
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Женские образы представлены в произведениях Калининградского музея изобразительных искусств и частной коллекции. На выставке – работы известных отечественных и зарубежных художников.

Как рассказали в пресс-службе музея, в экспозиции около 80 произведений искусства: портретная живопись, скульптура, фотография, декоративные композиции, сияющее бронзовое литье, хрупкие мраморные изваяния.

Есть гравюры с изображением светских модниц, женщин, добившихся успеха в изящных искусствах и политике, представительниц королевских кровей.

- Отдельным блоком выступает авторская и тиражная графика и миниатюра на слоновой кости XVII – первой половины XIX вв, - говорят организаторы.

Выставка «Женщина. Красавица. Муза» работает до 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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