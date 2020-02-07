Калининградец едва не задушил знакомую, которая решила пожаловаться ему на жизнь
Жителю Гурьевского района грозит до двух лет лишения свободы за угрозу убийством. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел в поселке Ушаково. Местная 55-летняя жительница решила излить душу своему знакомому. Однако 30-летний мужчина был не настроен слушать рассказы и ее тяжелой жизни.
«Проходя по тихой улице, мужчина стал требовать от односельчанки замолчать, угрожая побоями. Испугавшись, женщина стала кричать и звать на помощь, в результате чего злоумышленик начал душить её», - рассказали в пресс-службе полиции.
Конфликт увидели парохожие, заметив которых мужчина скрылся. На него завели уголовное дело по статьи «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU