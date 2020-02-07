2020-02-07T10:34:05+03:00
Общество

Калининградец едва не задушил знакомую, которая решила пожаловаться ему на жизнь

Инцидент произошел в поселке Ушаково
Виктор Сергеев
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Жителю Гурьевского района грозит до двух лет лишения свободы за угрозу убийством. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Ушаково. Местная 55-летняя жительница решила излить душу своему знакомому. Однако 30-летний мужчина был не настроен слушать рассказы и ее тяжелой жизни.

«Проходя по тихой улице, мужчина стал требовать от односельчанки замолчать, угрожая побоями. Испугавшись, женщина стала кричать и звать на помощь, в результате чего злоумышленик начал душить её», - рассказали в пресс-службе полиции.

Конфликт увидели парохожие, заметив которых мужчина скрылся. На него завели уголовное дело по статьи «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

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