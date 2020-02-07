2020-02-07T10:47:40+03:00
Общество

В Советске серийного вора вычислили по походке

Задержанного поместили в изолятор временного содержания
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Советске полицейские задержали подозреваемого в серии краж из подвалов, сараев и автомобилей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По версии следствия, 35-летний мужчина похитил металлоискатель из подвала, а на соседней улице вскрыл автомобиль и унес борсетку, в которой лежала банковская карта с ПИН-кодом. Похититель воспользовался удачей и снял все сбережения – более 50 тысяч рублей.

«Злоумышленника выдала походка вразвалку, по которой оперативники смогли установить маршрут его передвижения по городу. Полицейские изучили показания свидетелей, просмотрели записи с камер системы «Безопасный город» и установили примерный район проживания фигуранта, откуда он выходил «на дело». Проведя оперативные мероприятия сотрудники уголовного розыска установили точный адрес проживания подозреваемого и задержали его», - отметили в пресс-службе УМВД.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос о его аресте на время следствия

ИСТОЧНИК KP.RU

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