В Нестеровском районе «Пежо» врезался в дерево: трое пострадавших

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:02:45+03:00

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Три человека пострадали в ДТП в Нестеровском районе в четверг, 6 февраля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Добровольск-Кутузово-Нестеров-Чистые Пруды-Краснолесье». 54-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров легковушки, один из которых несовершеннолетний. Госавтоинспекция призывает водителей избегать резких маневров и выбирать стиль вождения, учитывая погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU