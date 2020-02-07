В Нестеровском районе «Пежо» врезался в дерево: трое пострадавших
Авария произошла на автодороге «Добровольск-Кутузово-Нестеров-Чистые Пруды-Краснолесье»
Изменить размер текста:
Три человека пострадали в ДТП в Нестеровском районе в четверг, 6 февраля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла на автодороге «Добровольск-Кутузово-Нестеров-Чистые Пруды-Краснолесье». 54-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП травмы получили водитель и двое пассажиров легковушки, один из которых несовершеннолетний. Госавтоинспекция призывает водителей избегать резких маневров и выбирать стиль вождения, учитывая погодные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU