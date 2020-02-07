В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в пятницу нет света и воды

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:07:07+03:00

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В пятницу, 7 февраля, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на пр-т Мира 64, 64а, 66-68, Ленинский пр-т 83а-д, ул. Новый вал 23 (Гимназия № 22), ул. Старопрегольская 8а, 10-18, 17, ул. Эпроновская 20.

До 18 часов электричество отключено на ул. Ал. Смелых 116 (Училище Олимпийского резерва), ул. Дзержинского 172, пр-т Победы 46, 48 (Центр социального обслуживания населения), 50а, 52, 54а, 56-66, 68, 67-71, 73-79, ул. Бассейная 1 (д\с №77), 2, ул. Нефтяная 1-13, 4-10, ул. Рылеева 3, ул. Радищева 94, пер. Станочный 1-11, 9А.

Холодное водоснабжение до 14 часов приостановлено на ул. Добролюбова 48, ул. Минусинская 24, 28, ул. Товарная 14,

До 15 часов воды не будет на на ул. З. Космодемьянской 26 (СОШ №5), 33-49, 49а, 30-38, ул. Дзержинского 128, ул. Майора Козенкова 10-22, 11-25, ул. К. Назаровой 28-30, 51-69, 73-75, 61а (Молодёжное общество инвалидов), 57-59 (Детский – юношеский центр).

ИСТОЧНИК KP.RU