На пр. Мира в Калининграде под колеса «Ниссана» попала 55-летняя женщина
В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована
.Фото: Александр Подгорчук
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В четверг утром в Калининграде сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло на перекрестке улицы Воздушной и проспекта Мира. 48-летняя водитель «Ниссана» при повороте направо сбила 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по линии тротуара при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU