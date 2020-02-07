На пр. Мира в Калининграде под колеса «Ниссана» попала 55-летняя женщина

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:11:44+03:00

В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована

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В четверг утром в Калининграде сбили пешехода. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло на перекрестке улицы Воздушной и проспекта Мира. 48-летняя водитель «Ниссана» при повороте направо сбила 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по линии тротуара при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU