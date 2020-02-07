2020-02-07T11:21:53+03:00
В мире

Американский аналитик: НАТО готовит "холодную осаду" Калининграда

В учениях Defender Europe-2020 примут участие около 40 тысяч военнослужащих альянса
Кирилл Алексеев
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..Фото: Delfi.lt
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Весной в Восточной Европе начинаются самые масштабные учения НАТО за все постсоветское время Defender Europe-2020. Для участия в маневрах из США будут переброшено около 20 тысяч военнослужащих и 30 тысяч единиц техники. Всего в учениях, которые пройдут на территории Польши, Литвы и других стран, примут участие около 40 тысяч солдат и офицеров. Калининградская область окажется в центре этих грандиозных маневров.

"Россия воспринимает эти учения как реальную угрозу, и в этом она, безусловно, права, - пишет американский аналитик Лукас Лейрос в статье в издании Global Research (перевод материала приводит портал "ПолитРоссия"). - Маневры Defender Europe-2020 являются не чем иным, как холодной осадой самого западного российского города – Калининграда. В НАТО уверены, что Россия не сможет не отреагировать на эту провокацию и решится на ответные военные действия, что, конечно же, негативно скажется на обстановке в регионе".

Вместе с тем, в НАТО заявили, что учения Defender Europe-2020 будут соблюдать все международные обязательства, включая Венский документ ОБСЕ. Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила агентству "Интерфакс", что эти маневры не направлены против России.

- Соединенные Штаты уже проинформировали членов ОБСЕ, в которую входит и Россия, об учениях. Принимающие страны-участницы учений также будут отправлять уведомления по мере необходимости. Для получения дополнительной информации по этому вопросу я отсылаю вас в соответствующие национальные органы, - сказала Лунгеску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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