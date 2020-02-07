2020-02-07T11:42:26+03:00
Общество

В Зеленоградске водитель жестоко избил прохожего

Инцидент произошел на улице Ленина
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградске в ходе дорожного конфликта жестоко избили прохожего. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел на улице Ленина. Водитель легковушки ошибке заехал не на ту улицу и стал разворачиваться.

«В это время, идущий по дороге 28-летний мужчина, сделал водителю замечание и между ними начался конфликт. Во время ссоры горожанин ударил ногой автомобиль, разозлив злоумышленника. Подозреваемый нанес зеленоградцу несколько ударов по голове, после чего уехал», - отметили в пресс-службе полиции.

Пострадавшего с тяжелой травмой головы доставили в больницу. Полицейские узнали у пострадавшего марку автомобиля, на котором скрылся злоумышленник, и вскоре его личность была установлена, и он был задержан. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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