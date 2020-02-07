2020-02-07T12:03:58+03:00
Общество

Карантин по ОРВИ расширяется: В Калининграде на вынужденные каникулы отправились учащиеся 127 классов в 21 школе

В работающих школах проводится почасовой мониторинг
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде по состоянию на пятницу, 7 февраля, на вынужденные каникулы отправились учащиеся 127 классов в 21 школе города (№№ 4,6,7,8,10,14,16,18,21,28,35,36,38,39,43,46,53,56,57, гимназия №№1, 22), а также полностью приостановлены занятия в школах № 11, 19, 44. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Днем ранее из-за карантина были полностью приостановлены занятия в трех школах, кроме этого, занятия прекратились для 53-х классов в 13-ти школах.

Кроме того, закрыто 12 групп в девяти детсадах (детский сад №№ 1,37,51,56,99,104,114,124,133).

В работающих школах проводится почасовой мониторинг на выявление заболеваемости школьников ОРВИ и гриппом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Карантин по ОРВИ расширяется: В Калининграде на вынужденные каникулы отправились учащиеся 127 классов в 21 школе
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