2020-02-07T12:52:39+03:00
Общество

Мэрия Калининграда: Почти половина пассажиров оплачивает проезд по безналу

Больше всего электронных платежей проводятся в маршрутках
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде почти половина пассажиров городского пассажирского транспорта уже платит по безналу. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Так, в январе и начале февраля 2020 года за наличные было куплено билетов на 3 665 575 рублей, из них на 1 609 670 рублей – транзакции по банковским картам, по транспортным картам «Волна Балтики» оплачено проездов на 51 984 рубля», - сообщили в администрации Калининграда.

При этом, отметили в мэрии, финансовая статистика говорит о том, что в 5 раз чаще по безналу платежи проводятся в маршрутных такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гвардейске задержали уголовника за сбыт марихуаны
Китайцы планируют построить в Калининграде завод по производству медицинских изделий
Нетипично для февраля: На берег Куршской косы начали выходить тюлени
В Калининграде по квартирам ходил лжегазовщик с удостоверением оператора 1С
Калининградский областной суд отклонил апелляцию защиты водителя, сбившего мать с ребенком под Пионерским
Калининградец отсудил у интернет-магазина 150 тысяч за бракованный смартфон
В Светлогорске директор УК присвоил почти 900 тысяч рублей
В Калининграде полиция объявила в розыск женщину, укравшую деньги из банкомата
В Калининградской области проверят освещенность всех пешеходных переходов
Калининградца жестоко избили и оставили умирать на остановке
Мэрия Калининграда: Почти половина пассажиров оплачивает проезд по безналу
Карантин по ОРВИ расширяется: В Калининграде на вынужденные каникулы отправились учащиеся 127 классов в 21 школе
В Зеленоградске водитель жестоко избил прохожего
Американский аналитик: НАТО готовит "холодную осаду" Калининграда