Мэрия Калининграда: Почти половина пассажиров оплачивает проезд по безналу

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:52:39+03:00

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В Калининграде почти половина пассажиров городского пассажирского транспорта уже платит по безналу. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

«Так, в январе и начале февраля 2020 года за наличные было куплено билетов на 3 665 575 рублей, из них на 1 609 670 рублей – транзакции по банковским картам, по транспортным картам «Волна Балтики» оплачено проездов на 51 984 рубля», - сообщили в администрации Калининграда.

При этом, отметили в мэрии, финансовая статистика говорит о том, что в 5 раз чаще по безналу платежи проводятся в маршрутных такси.

ИСТОЧНИК KP.RU