Калининградца жестоко избили и оставили умирать на остановке

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:04:50+03:00

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В Калининграде сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР задержали выходцев одной из стран СНГ, которые жестоко избили местного жителя. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

29-летние двоюродные братья ночью избили 34-летнего знакомого и бросили его на остановке общественного транспорта на окраине Калининграда. Случайные прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Медики диагностировали у него тяжелые травмы головы и грудной клетки и сообщили об этом в полицию.

Задержанные братья ранее были неоднократно судимы. В ходе обыска в квартире одного из них полицейские обнаружили незарегистрированное гладкоствольное ружье.

На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по которой может составить 12 лет лишения свободы. По ходатайству следствия фигуранты помещены в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU