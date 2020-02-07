2020-02-07T13:04:50+03:00
Общество

Калининградца жестоко избили и оставили умирать на остановке

Напавших на мужчину задержали при силовой поддержке бойцов СОБР
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР задержали выходцев одной из стран СНГ, которые жестоко избили местного жителя. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

29-летние двоюродные братья ночью избили 34-летнего знакомого и бросили его на остановке общественного транспорта на окраине Калининграда. Случайные прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Медики диагностировали у него тяжелые травмы головы и грудной клетки и сообщили об этом в полицию.

Задержанные братья ранее были неоднократно судимы. В ходе обыска в квартире одного из них полицейские обнаружили незарегистрированное гладкоствольное ружье.

На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по которой может составить 12 лет лишения свободы. По ходатайству следствия фигуранты помещены в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Гвардейске задержали уголовника за сбыт марихуаны
Китайцы планируют построить в Калининграде завод по производству медицинских изделий
Нетипично для февраля: На берег Куршской косы начали выходить тюлени
В Калининграде по квартирам ходил лжегазовщик с удостоверением оператора 1С
Калининградский областной суд отклонил апелляцию защиты водителя, сбившего мать с ребенком под Пионерским
Калининградец отсудил у интернет-магазина 150 тысяч за бракованный смартфон
В Светлогорске директор УК присвоил почти 900 тысяч рублей
В Калининграде полиция объявила в розыск женщину, укравшую деньги из банкомата
В Калининградской области проверят освещенность всех пешеходных переходов
Калининградца жестоко избили и оставили умирать на остановке
Мэрия Калининграда: Почти половина пассажиров оплачивает проезд по безналу
Карантин по ОРВИ расширяется: В Калининграде на вынужденные каникулы отправились учащиеся 127 классов в 21 школе
В Зеленоградске водитель жестоко избил прохожего
Американский аналитик: НАТО готовит "холодную осаду" Калининграда